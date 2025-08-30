Haberler.com’dan Sural’dan son bilgiler

ABD’DEKİ SON GELİŞMELER

Vaşington temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD’deki güncel olayları sunucu Melis Yaşar’a değerlendiriyor. Sural, Minnesota eyaletinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiğini, bu olayın ülkede büyük bir yankı uyandırdığını belirtiyor. Saldırının ardından, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ve faillerin yakalanması için federal ölçekte bir soruşturma başlatıldığı aktarılıyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Sural, ABD’deki silahlı şiddetin giderek yükseldiğini vurguluyor. 2025’in ilk yedi ayında toplam 268 saldırının yaşandığını belirten Sural, bu durumun toplumda güvenlik kaygılarını artırdığını ifade ediyor. Özellikle dini mekanlar ve kamu alanlarındaki saldırıların ülke gündemini derinden etkilediğini kaydediyor.

GAZZE ZİRVESİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Sural, Beyaz Saray’da düzenlenen “Gazze Zirvesi”nin de beklentileri karşılamadığını dile getiriyor. Zirveden somut bir karar çıkmadığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik herhangi bir yaptırımın gündeme gelmediğini aktaran Sural, “İsrail’in savaşını durdurabilecek en önemli isim Donald Trump’tır” diyor. Ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın FED Yönetim Kurulu üyelerini görevden alma yetkisine sahip olmadığına da dikkat çekiyor.