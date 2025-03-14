Habertürk’te Nas Ekonomisi Tartışması Yaşandı

CANLI YAYINDA NAS EKONOMİSİ TARTIŞMASI

Habertürk’te gerçekleştirilen canlı yayında gazeteciler arasında “Nas Ekonomisi” üzerine bir tartışma yaşandı. Gazeteci Yazar Şükrü Küçükşahin, “Nas” yaklaşımının haksız servet transferine yol açtığını belirtti ve “yoksullardan almış, zenginlere vermiş bir iktidar var. Bu süreci de düzeltemez. Hala tahminlerin ötesinde bir enflasyon var. Bu ülke dünya şampiyonu enflasyonda” dedi.

KUMARLIK İFADELER VE EKONOMİK SONUÇLARI

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ise Cumhurbaşkanı’nın “Nas” ifadeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Burhan, “Sayın Cumhurbaşkanımız Nas ifadesi ile ilgili önemli bir söz söyledi. ‘Nas’ ifadesi ile ilgili, bunun anlamı ‘faiz zulüm demektir'” dedi. Burhan, Cumhurbaşkanı’nın faize karşı olduğuna dikkat çekerek, “Faiz emek sömürüsüdür, alın teri sömürüsüdür. Zulümdür, hakkın gaspıdır, üretimin, istihdamın durmasıdır. Tam tersi, faizin düşmesi ve faiz ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmelidir. Bu Nas ekonomisi diyerek geçiştirilemez” şeklinde konuştu.