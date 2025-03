HABERTÜRK’ÜN SAHİPLİK DEĞİŞİMİ

Habertürk, Aralık 2024’te yaşanan büyük medya satışından sonra kimlerin elinde olduğu sorusuyla gündeme geldi. Ciner Medya Grubu’na ait olan bu kanal uzun yıllar boyunca bu grup bünyesinde hizmet vermiştir. Ancak yakın zamanda başka bir holding tarafından devralındığı için bu konu dikkat çekici hale geldi.

YENİ SAHİBİ CAN HOLDİNG

Aynı zamanda, “2025 itibarıyla Habertürk kimin?” sorusu da merak edilmeye başlandı. Habertürk, Türkiye’nin önemli medya kuruluşlarından biri olarak 2007 yılında Ciner Medya Grubu tarafından satın alındı ve uzun bir dönem bu grup altında faaliyet gösterdi. Aralık 2024’te Ciner Yayın Holding, Habertürk dahil olmak üzere medya sektöründeki tüm hisselerini Can Holding’e devretti. Bu satışın ardından, Habertürk’ün yeni sahibi Can Holding olmuştur. Can Holding’in yönetiminde ise iş insanı Kemal Can yer alıyor.