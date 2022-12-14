Hablemitoğlu suikastının faili Türkiye’ye iade ediliyor

Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iade ediliyor.

Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade edileceği kesinleşti.

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Necip Hablemitoğlu cinayetinin faillerinden hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş’ın iade talebi kabul edildi.

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun suikast sonucu öldürülmesi olayının faillerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “tasarlayarak öldürme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından 5 Eylül 2022’de Bulgaristan’dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş’ın Türkiye’ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin bugün aldığı kararla kabul edildi.

Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.