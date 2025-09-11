Habur Gümrükte 3 Şahin, 2 Maymun

HABUR GÜMRÜK KAPISI’NDA CANLI HAYVAN ELE GEÇİRME OPERASYONLARI

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı’nda düzenledikleri operasyonlar sırasında 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçiriyor. Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında belirli noktalarda incelemeler yapıyor.

ŞAHİNLER VE MAYMUNLARIN BULUNDUĞU NOKTALAR

Söz konusu incelemelerde, bir otomobilin şoför ve yolcu koltuğu altına gizlenmiş 3 şahin tespit ediliyor. Ayrıca, bir TIR’ın alt bölümünde saklanmış bir tahta kafes içerisinde 2 makak maymunu da ele geçiriliyor. Ele geçirilen bu canlı hayvanlar, “Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme” (CITES) kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı öğreniliyor. Bu gibi kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.