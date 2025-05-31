Hac İbadeti, İman Ve Ahlak Eğitimidir

HAC, BİR OKUL OLARAK TANIMLANIYOR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, haccın bir okul olduğuna dikkat çekerek, “Hac, bir iman ve ahlak eğitimidir. Bu süreçte insan takvayı, sabrı, şükrü öğreniyor. Sorumluluğu, dayanışmayı ve fedakarlığı öğreniyor. Ahde vefayı, sadakati ve cömertliği öğreniyor. Sabrı, tahammülü öğreniyor.” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamaya göre Erbaş, Avrupa, ABD ve Kanada dahil birçok ülkeden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke’de bir araya geldi.

MAKSİMUM DUYGU VE HÜSEYİNİ HATIRLATIYOR

Erbaş, “Hasretini çektiğimiz bu kutlu ibadeti bizlere nasip eden yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun.” diyerek konuşmasına başladı. Mekke’nin, vahyin ve tarihin merkezinde bulunduğunu belirten Erbaş, “Mübarek şehir Mekke’deyiz. Geçmiş ve geleceğin buluştuğu yerdeyiz. Dünyanın kalbindeyiz.” tümcelerini kullandı. Mekke’de, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem’in yaşadığını söyleyen Erbaş, Kabe’nin inşasının da bu bölgede gerçekleştiğini vurguladı.

MEKKE’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Erbaş, Mekke’nin “değerli, cömert” anlamına geldiğini, çünkü burada “Alemlerin Efendisi” Hazreti Muhammed Mustafa’nın doğduğunu aktardı. “Bütün dünyaya Alemlerin Efendisi’ni tanıtan şehir Mekke.” diyen Erbaş, bu şehrin insanlığa kurtuluş reçetesini sunduğunu ifade etti. Mekke’den Medine’ye ve oradan medeniyete giden kutlu yol ile insanlığın tarihinin değiştiğine vurgu yaptı.

Hz. MUHAMMED’İ HATIRLATAN AHLAK

Hz. Muhammed’in güzel ahlakına da değinen Erbaş, hacı adaylarının peygamberin hayatını düşünerek onun sünnetini yaşama gayreti göstermeleri gerektiğini belirtti. Hacı adaylarına hacı iyi değerlendirmeleri ve Hz. Muhammed’in “Her kim hac ibadetini yapar, kötülükten, günahtan uzak durursa, anasının onu doğurduğu günkü günahsız haline dönmüş olur.” sözlerini hatırlatan Erbaş, haccın, müminler için arınma ve bağışlanma fırsatı olduğunu söyledi.

HAC, BİR EĞİTİM ŞANSI OLARAK GÖRÜLMELİ

Hac ibadetinin müminin kendi hayatı, kalbi, niyeti, hayalleri ve hataları ile yüzleşmek olduğunu belirten Erbaş, “Hac, bir okuldur, bir mekteptir. Hac, bir iman ve ahlak eğitimidir. Bu süreçte insan takvayı, sabrı, şükrü öğreniyor.” dedi. Hz. Peygamber’in “Mebrur bir haccın karşılığı ancak cennettir.” sözünü hatırlatan Erbaş, Cenabıhak’tan bu nimeti herkese nasip etmesini diledi.