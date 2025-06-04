Hac İbadeti İslam’da Farzdır

HAÇ İBADETİ VE FARZLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İslam dünyası için böylesine önemli olan hac ibadeti, Allah’ın rızasını kazanma amacı taşıyor ve İslam’ın beş şartından biri olarak değerlendiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan edinilen bilgiler doğrultusunda, hac hakkında sıkça sorulan sorular 10 maddede derlendi.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Hac, sağlık, mali durum ve yol güvenliği açısından haccetme imkanı olan, akıl sağlığı yerinde ve buluğa ermiş Müslümanlara farz kılınıyor. Bu koşulları sağlayan birisinin, imkan bulduğunda gecikmeden haccı yerine getirmesi bekleniyor. Kota sınırlamaları sebebiyle kurada ismi çıkmayanlar ve hacca gidemeden hayatını kaybedenler, bu yükümlülükle beraber borçlu sayılmıyor. Hac yolculuğu için katlanamayan ya da fiilen haccetmeyecek sağlık sorunları olan kişiler de, bu ibadeti yerine getirmekten muaf tutuluyor.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Hanefi mezhebine göre kurban, bayramın ilk üç günü içinde kesilmelidir. Öncesinde kesilmezken, daha sonra kesildiğinde ceza olarak ilave bir koyun veya keçi kesilmesi gereken bir durum oluşuyor. Şafii mezhebi ise bayramın dördüncü günü gün batana kadar kurban kesilmesine izin veriyor.

VEKALET YOLUYLA HAC YAPILABİLİR Mİ?

Hac farzı olan bir kişi, çeşitli sebeplerle bizzat hacca gidemeyecek durumdaysa, başka birini vekil göndererek haccını yaptırabiliyor. Bu tür bireyler, yaşamları boyunca birini vekil olarak gönderebilir ya da mirasçılarına, ölümünden sonra kendi adına hac yaptırmalarını vasiyet edebilirler.

BEKAR ÇOCUĞU BULUNAN KİŞİ HACI GİTMEYİ ERTELEYEBİLİR Mİ?

Sağlık ve maddi açıdan haccetme imkanı olan, aklı başında, hür ve buluğa ermiş Müslümanların ömürlerinde bir defa haccetmeleri farz kabul ediliyor. Bu sebeple, evlenme çağına gelen bir bekârın çocuğu olsa bile, hac yükümlülüğü devam eder ve bu parayı çocuğunu evlendirmekte kullanması durumu geçerli olmaz.

KURA DIŞINDA HACCETME YOLLARI CAİZ Mİ?

Hac, belirli zaman, mekan ve şekillerde gerçekleştirilen bir ibadet olarak kabul ediliyor. Hac ibadetinin geçerli olabilmesi için, kişinin Müslüman, ergen ve akıl sağlığının yerinde olması, hac mevsiminde Mekke’de bulunması gerekiyor. Kura ile hacca gidemeyenlerin değişik vizelerle hacca gitmeleri ise caiz değil; zira bu dinen yalan beyan anlamına geliyor.

ÇOCUKLARINI BIRAKACAK GÜVENLİ YERİ OLMAYAN KİŞİ HAC YAPABİLİR Mİ?

Hac farzı olan bir kişi, çocukları için güvenli bir yer bulamadığında hacca gitmek zorunda değil. Ancak, bu kişi uygun fırsatı bulduğunda gecikmeden bu vazifesini yerine getirmelidir.

EVLİ KADIN HAC İÇİN KOCASINDAN İZİN ALMAZSA NE OLUR?

Hanefi ve Hanbeli mezhepleri, bir kadının hacca gitmeden önce yanında bir mahremin bulunmasını zorunlu kılar. Şafi mezhebi, üç veya daha fazla güvenilir kadının mahremsiz hacca gidebileceğini belirtiyor. Maliki mezhebi, güvenilir bir grup içerisinde olan bir kadının yalnız başına da hacca gidebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, haccı yapılandırmak için gereken şartları taşıyan bir kadının eşi, onu engelleyemez.

SAĞLIK NEDENİYLE HAC YAPAMAYAN KİŞİ SADAKA VERMEKLE YETİNİYOR MU?

Hacca gitmeye sağlık durumları el vermeyen veya yaşlılık nedeniyle gidemeyenler, kendi yerine vekil gönderebilir. Ancak, bu masrafları bir hayır kurumuna bağışlamak veya sadaka vermekle hac görevleri yerine getirilmiş sayılmaz. Bu durumda kişilerin hac borcu düşmez.

BORÇLANARAK HAC YAPMAK DOĞRU MU?

Hac için maddi durumu uygun olmayan kişilerin borçlanması gerekmez. Ancak borçlanarak hacca çıkanların ibadeti geçerli sayılır. Hacın farz olması için gerekli koşulları sağladıkları sürece, para bulamayan ve borçla gitme imkanı olan kişiler bu yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

VADELİ HESAPTAKİ PARA İLE HAC YAPILIR MI?

İslam dini, bireylerin geçimlerini helal yollarla kazanmalarını emreder. Dolayısıyla, bankada yatan vadesiz paranın aslı helal olduğu için bu para ile hac yapılabilir. Ancak, bu yolla elde edilen faiz gelirlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ve bu konuda tövbe edilmesi gerekiyor.