Hac İçin At Sırtında 8 Bin Km

İSPANYA’DAN YOLA ÇIKAN HACI ADAYLARI

İspanya’dan yola çıkan ve hac ibadetini yerine getirmek amacıyla 3 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya ulaştı. 3 arkadaş, Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki hac yolculuğunu yaşamak ve bu ibadeti yapmak için at sırtında seyahat ediyor.

8 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK

At sırtında 8 bin kilometreden fazla bir mesafeyi kat etmeyi hedefleyen hacı adayları, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye üzerinden Suudi Arabistan’a ulaşmayı planlıyor. Saraybosna, yolculuklarının önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Hacı adayları, tarihi Başçarşı’yı gezdi ve burada hem turistler hem de yerel halktan büyük ilgi