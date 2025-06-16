Hac İçin Medine’yi Ziyaret Ediyorlar

HAC VAZİFESİ İÇİN YOLA ÇIKAN MÜSLÜMANLAR

Hac görevini yerine getirmek üzere Arabistan topraklarında toplanan yüz binlerce Müslüman, Mekke-i Mükerreme’deki menasikleri başarıyla tamamladıktan sonra Medine-i Münevvere’ye akın ediyor. Hac farzını yerine getirmenin sağladığı manevi huzur ile Mekke’den 575 kilometre uzaklıktaki Medine’ye ulaşan hacı adayları, Efendimizin mescidinde sünnet olan 40 vakit namazı eda ediyor.

MEDİNE’DE ZİYARETLER VE VEDA

Medine-i Münevvere’de otellerin sayısının yetersiz olması nedeniyle bazı hacı adayları, 3 gün içinde Ravda-ı Mutahhara, Uhud Şehitliği, Baki Kabristanı ve Küba Mescidi gibi önemli yerleri ziyaret edip şehirden ayrılmadan önce Peygamber Efendimizin kabrinin başında veda ediyor. Sultan İkinci Mahmut Han döneminde restore edilen ve Osmanlı mührü taşıyan Babüsselam kapısından Efendimizin kabrini ziyaret eden müslümanlar, “Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur” hadisi gereği Medine’de bulundukları her gün bir defa selam veriyorlar.

YOĞUN ZİYARET VE HATIRALAR

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde on binlerce kişi Babüsselam kapısından girerek Efendimizin kabrinin önünden geçiyor, bu durum onlara buruk bir veda hüznü yaşatıyor. Birçok kişi, yeşil kubbenin görüldüğü bahçe bölümünde hatıra fotoğrafı çektirip dualar ediyor ve böylelikle şehirden ayrılıyorlar. Türkiye’den gelen hacıların 10 Temmuz’a kadar Medine-i Münevvere’deki ziyaretleri ve havalimanından ayrılışları devam edecek.