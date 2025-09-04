Hac Kayıt Süreci Devam Ediyor

HAC ÖN KAYIT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac ön kayıt sürecini sürdürüyor. Başvuruların aktif olarak alındığı bu dönemde, hac kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı hakkında vatandaşların merakı artıyor. Hac yolculuğuna hazırlanan bireyler, kura takvimine dair resmi açıklamaları bekliyor ve süreci yakından takip ediyor.

GÜNCEL DUYURULAR İÇİN RESMİ KAYNAKLAR

Kura çekimi, kesin kayıt süreçleri ve hac takvimi ile ilgili tüm bilgilendirmeler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi olarak bildirilecektir. Vatandaşlar, bu önemli süreçlerle ilgili güncel gelişmeleri öğrenmek için Diyanet’in resmi web sitesi hac.gov.tr’yi düzenli olarak ziyaret edebilir. Bunun yanı sıra, Başkanlığın sosyal medya hesapları üzerinden de anlık bilgilendirmeler paylaşılmaktadır.

BAŞVURU VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen bireyler, bu tarihler dahilinde başvurularını tamamlayarak kayıtlarını güncelleyebilir. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından kura çekimi için takvim belirlenecek ve hac yolculuğu için hak kazananlar duyurulacaktır.

E-DVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Ağustos – 5 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, belirtilen tarihler içinde e-Devlet sistemi aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını yapabilir. Dijital platform üzerinden gerçekleştirilen başvurular, sürecin düzenli ve şeffaf ilerlemesini sağlarken, vatandaşların işlerini de kolaylaştırıyor.