Hac Kayıtları Yenilenmeli, Dikkat Edilmeli

HAÇ KAYDI YENİLEME İHTİYACI

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, önceki yıllardan hac kaydı bulunan vatandaşların, 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için kayıt yenileme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiğini açıkladı. Bircan, yaptığı açıklamada, gelecek yıl gerçekleştirilecek hac ibadeti başvurularının 5 Eylül’de son bulacağını belirtti. Ayrıca, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun hac ve umre ibadetine yönelik yeni kararlar aldığını hatırlattı ve “Bu çerçevede, inşallah 2026 yılı için ilk defa başvurmak isteyen vatandaşlarımızın ön kayıtlarını alacağız” ifadesini kullandı.

EHEMME HAK KAYBI RİSKİ

Remzi Bircan, 2026 yılı hac kurası için hacı adaylarına önemli bir uyarıda bulundu. “Bu sene de geçen sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından otomatik yenileme yapılmayacak. Vatandaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz” dedi. Daha önceki yıllarda hac kaydı olan vatandaşların haklarını koruyabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları adına, 5 Eylül’e kadar e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yenilemelerinin önemini vurguladı. “Çünkü burada bir hak kaybı olursa, Allah korusun vatandaşlarımız 2026 haccına gidemeyebilirler” şeklinde ekledi.

HAÇ KOTASINDA ARTIRIM UMUDU

Her yıl ülke nüfusunun güncel sayısını Suudi Arabistan makamlarına aktardıklarını belirten Bircan, “İnşallah ümidimiz hac kotamızın biraz daha artması yönünde” dedi. 2025 haccında, dünya ülkeleri arasında bütün kategorilerde hacı memnuniyeti ve hizmet çeşitliliği gibi konularda birinci olduklarını, 2026 haccında da vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmak için mücadele edeceklerini ifade etti. Ayrıca, hacı adaylarının konaklama tercihlerine dikkat etmeleri gerektiği üzerinde durarak, normal konaklamalar ile “yakın mesafe” konaklamaları arasında farklar açıkladı.

İLETİŞİM BİLGİLERİ GÜNCELLEMESİ

Hacı adaylarının iletişim bilgileri ile ilgili güncellemelerinin önemine değinen Bircan, hac kurası sonuçları hakkında vatandaşlara SMS ile bildirim yapacaklarını belirtti. “Bu yüzden vatandaşlarımızın telefon numaralarını ve kendilerine ait bütün bilgileri, e-Devlet’teki bütün bilgilerini doldurmaları son derece önemlidir. Yoksa, bu kayıt yenileme yapılmaz ise 2026 haccına vatandaşlarımız maalesef katılamayacaklar” dedi. Hac niyeti taşıyanların bu konulara dikkat etmeleri gerektiğini yeniden vurguladı.