Hac Kurallarını İhlal Edenler Geri Gönderildi

İZINSIZ HACCA KARŞI YÜRÜTÜLEN KONTROLLER

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, “izinsiz hacca” yönelik yapılan denetimler sonucu 75 binden fazla kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ederek geri gönderildiğini duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın bildirdiğine göre, Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke’de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Bassami, oturumu bulunan ancak hac belgeleri olmayan yaklaşık 270 bin kişinin Mekke-i Mükerreme’ye alınmadığını ifade etti ve 75 bin 943 kişinin, hac yönetmeliklerini ihlal ettikleri için geri gönderildiğini belirtti. Ayrıca, 252 sahte hac organizasyonunun, 1239 yasa dışı taşıyıcının ve 109 binden fazla izinsiz aracın tespit edildiğini aktardı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI

Yetkililer, bu yıl hac döneminde güvenliği sağlamak için insansız hava araçları, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve gözetleme kameraları gibi gelişmiş teknoloji sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Devlet Güvenliği Başkanlığına bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Muhammed el-Umri, kutsal bölgelere izinsiz girişleri önlemek ve kalabalık yönetimini güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla sahada detaylı planların uygulandığını söyledi. Ayrıca, Sivil Savunma Genel Müdürü Tümgeneral Hamud el-Ferc, bu yıl ilk defa yangın söndürme ve kurtarma işlemlerinde “Sakr (Şahin)” adlı özel dronların kullanılacağını belirtti.

HACI ADAYLARI SAYISI VE ÖZEL KONUK PROGRAMI

Pasaport Dairesi Genel Müdürü Tümgeneral Salih el-Murabba, 2025 yılı hac mevsimi öncesinde, şu ana kadar yurt dışından gelen hacı adaylarının sayısının 1 milyon 475 bini aştığını açıkladı. Ayrıca, Kral Selman’ın özel konuk programı çerçevesinde, Filistinli şehit yakınları, esirler ve yaralıların da aralarında bulunduğu 500 kişilik ilk hacı kafilesinin Batı Şeria’dan kabul edildiği bildirildi. Toplamda 1000 Filistinli hacı adayı, bu program kapsamında ağırlanacak.