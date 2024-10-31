Hac Kurası Sonuçları Diyanet’ten Duyuruldu

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI AÇIKLAMALAR YAPTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hacca gitmeye hak kazanacak kişileri belirlemek için yapılan kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi. Erbaş, İslam coğrafyasının son birkaç yüzyıldır işgal, savaş, katliam ve soykırımlara maruz kaldığını ve bu durumun özellikle Kudüs ve çevresinde derinden hissedildiğini ifade etti.

BÖLGEDEKİ ACILARA DİKKAT ÇEKTİ

Erbaş, “Bölgede bir asra yakın zamandır devam eden işgal girişimleriyle yürekleri dağlayan katliamlar yaşanmaktadır. Mescid-i Aksa’ya suikastlar düzenlenmekte, haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistin halkı görülmemiş bir zulümle, topyekun yok edilmeye çalışılmaktadır.” dedi.

İSLAM’A GÖRE BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Ali Erbaş, yaşanan acıların ve dökülen kanların sona ermesi için Müslümanların İslam’ın öğrettiği değerler doğrultusunda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde hareket etmelerinin önemine vurgu yaptı. “Bu katliamları durdurmanın yegane yolu ümmeti ayrılığa, fitneye, tefrikaya sürükleyen her türlü düşünce ve davranıştan uzak durarak İslam’ın hayat veren ilke ve değerleri etrafında kenetlenmektir.” şeklinde konuştu.