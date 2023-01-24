Hac ön kayıtlarının süresi uzatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ön kayıtları ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ön kayıtlarının 31 Ocak’a kadar uzatıldığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu sene hacca 150 bin vatandaşımız başvuru yaptı. 2,2 milyon vatandaşımızın başvurusu e-Devlet üzerinden yenilendi. Kura çekme tarihini çarşamba günü belirleyeceğiz” dedi.

İsveç’teki Kuran-ı Kerim yakılması olayı kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile. Menfur saldırı dolayısıyla müslümanların tepkisini koyması gerekiyor. Biz de en üst seviyede tepkimizi gösterdik.

“İsveç’te çirkinliğin yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim okunacak”

Dün sabah 90 bin camimizde sabah namazı buluşması yaptık. Herkesi Kuran-ı Kerim okumasına davet ettik. Dualarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu uluslararası boyuta taşıyoruz. Din işleri başkanları ile çevrimiçi bir toplantı yapıp yine tepkimizi koyacağız. Mahkemelere başvurulacak, temsilcilere mektup yazılacak.

İsveç’te bu saldırının yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim okunacak. İsveççe mealleri verilecek. Bir açıklama yaparak saygımızı ortaya koymuş olacağız. Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Bu bir kötülüktür. Bunu hayra dönüştürmek de bizim işimizdir.

Hac vazifesi

2020 yılında kurası çıkmış olanlar bu hac döneminde bir daha kuraya girmeden hacca gidebilecekler. 37 bin 770 kişilik kısmı gidebildi. Bır kısmı 65 yaş sınırına takıldığı için gidemedi. Şimdi 65 yaş sınırı kaldırıldı. Aşılarını yaptırmış olanlar bu sene hac görevini yapabilecekler.

150 bin vatandaşımız başvuru yaptı. 2,2 milyon vatandaşımızın başvurusu e-Devlet üzerinden yenilendi.

Bu sene 83 bin 430 vatandaşımızı hacca götüreceğiz.

Başvurular nasıl yapılacak?

Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet’ten kayıt yaptırdılar.

“Son başvuruyu 31 Ocak’a kadar uzattık”

26 Ocak’ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak’a kadar uzattık.

Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz.

Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz.