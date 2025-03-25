Hac ve Umre İçin Yeni Kurallar Açıklandı

MÜSLÜMANLAR KUTSAL TOPRAKLARA KAVUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen milyonlarca Müslüman’ın katılımıyla yapılan hac ibadetinin zorluklarını dile getirdi. Alpaslan, bu ibadet için güçlü bir organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1979 yılından bu yana hac organizasyonu düzenleyerek vatandaşların sağlık ve güvenlik şartları içinde hac yapabilmeleri için gerekli önlemleri aldığını belirten Alpaslan, “Hac hizmetlerini devletimizin izzeti ve milletimizin onuruna yaraşır şekilde gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı ve yetkili seyahat acenteleri, hizmet kalitesini sürekli artırarak vatandaşlarımızın hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine huzur içinde dönmeleri için azami gayret göstermektedir.” dedi.

KONTA KURA YOLUYLA DAHİL OLMAK GEREKİYOR

Hac ve umre organizasyonuyla ilgili temel kararların ve politikaların Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlendiğini dile getiren Alpaslan, hac yolculuğunun güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. Alpaslan, “Hac mekanları sınırlı olduğundan, her ülkeden belli sayıda kişiye hac vizesi verilmektedir. Ülkemiz için belirlenen kota gereği her yıl yaklaşık 85 bin vatandaşımız bu kutlu sefere çıkabilmektedir. Dolayısıyla hacca gidebilmek için ülkemize tahsis edilen kota kapsamında kura yoluyla dahil olmak gerekmekte.” dedi. Kura ile hacca gidemeyenlerin hac sorumluluğunun düştüğüne değinen Alpaslan, “Buna rağmen bazı vatandaşlarımızın farklı yollarla hacca gitmeye çalışması, büyük riskler oluşturuyor.” ifadesini kullandı.

HAÇTA YAŞANAN OLUMSUZLUKLARIN TEKRARLANMAMASI İSTENİYOR

Alpaslan, geçen yıl Suudi Arabistan tarafından yapılan uyarılara rağmen yetkisiz şirketler aracılığıyla hac vizesi olmadan kutsal topraklara gidenlerin sorunlar yaşadığını aktararak, “Suudi Arabistan yönetimi, bu sene hac vizesi dışındaki yollarla Mekke’ye giriş izni vermeyeceğini defaatle tarafımıza iletmiştir.” açıklamasında bulundu. 2024 haccında yaşamış oldukları olumsuzlukların tekrarlanmaması adına halkı bilgilendirdiklerini ifade eden Alpaslan, “Kurasız hac vaadinde bulunanlara inanılmamalı.” dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acenteleri dışında bir yola başvurulmaması gerektiğini uyardı.