Haccazizler Mahallesi Doğaseverleri Bekliyor

KÜTAHYA’DA DOĞA HARİKASI BİR MAHALLE

Kütahya’nın doğa güzellikleriyle dolu Haccazizler Mahallesi, orman dokusuyla dikkat çekiyor. Mahalle Muhtarı Yıldız Abacı, bu bölgenin doğal güzelliklerinin daha geniş bir kitle tarafından tanınması adına yetkililere çağrıda bulunuyor. Ormanlık alanların yüzde 90’ını kapsayan Haccazizler, çam ve meşe ağaçlarıyla Kaz Dağları’nı anımsatıyor. Abacı, “Adeta Kaz Dağları’nın havasını taşıyan çok güzel bir bölge. Buranın keşfedilmesini istiyorum” ifadelerini kullanıyor.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI VE MÜSTERİ ALANLARI TALEBİ

Mahallede yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve mesire yerlerinin kurulması gerektiğini savunan Muhtar Abacı, hem yerel halkın hem de Kütahya’dan gelecek ziyaretçilerin doğayla iç içe zaman geçirebileceğini vurguluyor. “Ormanlarımız geniş, mesire alanlarımız mevcut. Orman Müdürlüğü de bu konuda bize destek veriyor,” diyen Abacı, yetkililerden altyapı desteği bekliyor.

GÜVENLİK GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Ayrıca, bölgeye güvenlik kameralarının yerleştirilmesiyle güvenli ve düzenli bir kullanım alanı yaratılabileceğini belirtiyor. Haccazizler Mahallesi, meşe ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu nadir alanlardan biri. Abacı, “Kaz Dağları’nda ne varsa burada da aynısı var. Burası, ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirebileceği çok özel bir yer,” diyerek doğaseverleri bölgeyi keşfetmeye davet ediyor.