Hacda Barışma Arzusu Gerçekleşti

25 YILLIK KÜSKÜNLÜKTE BARIŞMA MOMENTUMU

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Emir köyünde Sevinç ve Çiçek aileleri 25 senelik bir ayrılığın ardından kutsal topraklarda bir araya geldi. İki aile, aynı zamanda çıkarılan hac kura sonrasında barışma isteğiyle Mekke-i Mükerreme’ye doğru yola çıktı. Komşu olan bu aileler, birbirleriyle uzun süredir konuşmadıkları için aynı kafile ile hacca gitmeyi istemiyor, birlikte sosyal etkinliklerden de uzak duruyorlardı.

HAC EĞİTİMİ VE BİRLİKTE YOLCULUK

Müftü Ahmet Fuat Çandır, iki aileyi aynı kafilede hacca gitmeleri için ikna etti ve Medine-i Münevvere’de birlikte ziyaretlerde bulunarak yüreklerindeki kırgınlıkları hafifletti. Üç gün sonra Mekke-i Mükerreme’ye geldiklerinde, Sevinç ve Çiçek aileleri gözyaşları içerisinde birbirlerine sarılıp barıştı. Sevinç ailesinin üyesi Osman Sevinç, hac yolculuğunun başında bir mevlid programı düzenledi. Yüksel Çiçek ise bu programa davet edilmediği halde katıldı. Bu olay, iki aile arasındaki düşmanlığın sona ermesinde önemli bir rol oynadı.

ÖZGÜRLÜK VE TAZELENEN İLİŞKİLER

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, hac sırasında insanların Allah’tan af dilemeleri için önce birbirlerini affetmeleri gerektiğine vurgu yaptı. “Yenişehir 4. Kafilesi” ile birlikte yola çıkan aileler, Peygamber Efendimizin huzurunda geçmişlerindeki kırgınlıkları unutmayı seçti. Mekke-i Mükerreme’de buluşan iki aile, birlikte yemek yiyerek barışın sembolünü oluşturdu.

HACIN GETİRDİĞİ BARIŞ VE HUZUR

Yüksel Çiçek, 25 yıl boyunca süren bu küslüğün sona ermesinin kendisine büyük bir yükten kurtulma hissi verdiğini ifade etti. Osman Sevinç ise, kutsal topraklarda karşılaşmamış olsalar barışmalarının pek mümkün olmadığını vurguladı. Dinç, bu kutsal yerlerin kalplerin birleşmesine vesile olduğunu belirterek, “Üç günlük dünyada insanlara niçin yabancı kalalım?” dedi ve her iki ailenin yeniden bir araya gelmesini kutladı.

İBADET VE KARDEŞLİK DUYGULARI

İki aile, hac ibadetlerini birlikte gerçekleştirerek manevi bir bağ oluşturdu. İki kadın, Hatice ve Kıymet, hacca katılan aileler arasında büyük bir dayanışma ve sevgi ortamı kurdu. Müftü Çandır, bu birlikteliğin devam etmesini ve ailelerin birlikte ibadet etmeye özen göstermesini umut etti.