Hacer Ve Namık Kar, Otobüsle Gitti

İNANILMAZ BİR YARDIM

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bugün nikah yapacak olan Hacer ve Namık Kar çifti, araçları olmadığı için nikah dairesine gitmek amacıyla halk otobüsünü tercih etti. Ancak bekledikleri otobüs gelmeyince, nikah törenine geç kalma riskiyle karşılaştılar. Şansları yaver gitti ve yoldan geçen araçsız bir halk otobüsü çifti kurtardı. Kar çifti, teşekkür ettikleri otobüs sürücüsünü nikah şahidi yaparak, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

HALK OTOBÜSÜNE YOLCULUK

Akhisar Mahallesi’nde yaşayan Hacer ve Namık Kar, nikah törenlerine gitmek için araç bulamadıkları için halk otobüsünü kullanmaya karar verdi. Gelinliğini giyen Hacer ile damat kıyafetini giymiş olan Namık, yanlarına iki arkadaşını alarak Karalar Yolu’na gidip durakta halk otobüsünün gelmesini beklemeye başladı. Ancak bekledikleri otobüs gelmeyince, yoldan geçen Ömer Ulubey’in kullandığı halk otobüsünü durdurarak sürücüsüne nikah dairesine yetişmeleri konusunda yardım talebinde bulundular.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Sürücü Ömer Ulubey, normalde yolcu taşımadığını belirtmesine rağmen, Kar çiftini ve arkadaşlarını İnegöl Nikah Dairesi’ne götürmeyi kabul etti. Nikah sonrası, Kar çifti, Ömer Ulubey’e gösterdiği bu yardımdan dolayı teşekkür ederek, onu nikah şahidi yapmayı tercih etti. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafta, “Nikah saatine tam vaktinde yetiştiren Hızır abim Ömer Ulubey bu güzel gayretin ve mücadelen için çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdiler.