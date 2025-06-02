Hacet Bayramı’nda Yarım Ton Et Kavruldu

HACET BAYRAMI BULUŞTURDU

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, yüzyıllardır süregelen Hacet Bayramı etkinlikleri bu yıl Dedeler köyünde start aldı. Etkinlikler sırasında dev kazanlarda hazırlanan kavurmalar, katılımcılara ikram edilirken geleneksel güreş müsabakaları da büyük ilgi topladı.

HAZIRLIKLAR GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı’na bu yıl Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde başlanıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı bayram için günler öncesinden hazırlık yapıldı ve 500 kilogram et ile 500 kilogram bulgur dev kazanlarda kaynatıldı. Traktörlerle alana getirilen yiyecekler, katılımcılara ikram edildi. Bayrama, farklı köylerden ve çevreden yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Ata sporu olan güreşlerde de başarılı olan gençlerin ödüllendirilmesi için 50 bin lira dağıtıldı.

GELENEĞİ DEVAM ETTİRMEK TEMELİMİZ

Dedeler Köyü Muhtarı Mehmet Çamlıca, “Bu asırlardır devam eden bir gelenek. İnşallah bizden sonra da bu geleneği devam ettirirler. 500 kilogram et, 500 kilogram bulgur hazırladık. 4 bin kişilik et kavurduk” şeklinde açıklama yaptı.

ATA SPORUNA YENİ NESİLLERİ KAZANDIRMAK

Bayram sırasında ödüllü güreşlerin cazgırlığını yapan İsmail Efe, “Mudurnu’muzda yıllardır cazgırlık geleneğini yürütüyorum. Ata sporumuz olan güreşi canlandırıyoruz. Geleceğe bu sporu aktarmaya çalışıyoruz. Genelde 20’ye yakın köy bu Hacet Bayramlarını yapmakta. Böyle geleneklerin yapılması lazım ki gençlerimizi ata sporumuza alıştıralım” ifadelerini kullandı. Etkinliklerin yaz boyunca farklı köylerde devam etmesi planlanıyor.