Hacettepe Hastanesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Ankara’da Hacettepe Hastanesi Çocuk Acil Bölümü’nün eksi birinci katında bulunan kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında beklenmedik bir yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ HIZLI OLDU

Yangın, Altındağ ilçesindeki Hacettepe Hastanesi’nin Çocuk Acil Bölümü’nde saat 14.30 sıralarında, nedeni henüz bilinmeyen bir sebep ile başladı. İhbar gelmesinin ardından olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek durumu kontrol altına aldı. Yangının meydana geldiği olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.