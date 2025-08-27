Haberler

Hacettepe Hastanesi’nde Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Ankara’da Hacettepe Hastanesi Çocuk Acil Bölümü’nün eksi birinci katında bulunan kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında beklenmedik bir yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ HIZLI OLDU

Yangın, Altındağ ilçesindeki Hacettepe Hastanesi’nin Çocuk Acil Bölümü’nde saat 14.30 sıralarında, nedeni henüz bilinmeyen bir sebep ile başladı. İhbar gelmesinin ardından olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek durumu kontrol altına aldı. Yangının meydana geldiği olayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Kurum, Aydın’da Çalışmaları Değerlendirdi

Bakan Murat Kurum, Aydın'da yerel yöneticilerle bir araya gelerek kentsel dönüşüm projelerini gözden geçirdi ve riskli yapıların yenilenmesiyle şehrin afetlere karşı güçlendirileceğini belirtti.
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Spor’u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne terfi eden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı Külliye'de ağırladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.