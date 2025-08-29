Hacettepe Yurtlarına Zam Yapıldı! Öğrenciler Tepkili

BARINMA ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki yurt ve öğrenci evlerinde yapılan zam oranları yüzde 29 ile yüzde 93 arasında değişiyor. Öğrenciler, “Barınma en temel ihtiyacımız, ticari kaygılarla mağdur ediliyoruz” diyerek tepkilerini gösteriyor. Yurtlarda 4 kişilik oda fiyatları, yüzde 29’luk zamla 2 bin 90 TL’ye ulaştı. 2024’te bu odaların fiyatı 1.625 TL olarak belirlenmişti. Beytepe öğrenci evlerinde ise iki kişilik odaların fiyatları, yapılan yüzde 34’lük zam sonrası 6 bin 370 TL ile 7 bin 540 TL aralığına çıktı. Tek kişilik odalarda bu zam oranı yüzde 93 olarak gerçekleşti ve 9 bin 850 TL olan fiyatlar, 19 bin TL’ye yükseldi.

ÖĞRENCİLER MAĞDURİYETİNİ ANLATIYOR

Beytepe Kampüsü’ndeki öğrenci evlerinde kalan öğrenciler, yaşadıkları zorlukları aktardı. Kimliğini gizli tutan bir öğrenci, “Bu yıl öğrenci evlerine ve Beytepe yurtlarına yüzde 29 ve yüzde 34 oranında zam yapılırken asistan evlerine yüzde 93 oranında zam yapıldı. Bu evlerde çoğunlukla öğrenciler kalıyor. Ticarethane mantığıyla bu kadar yüksek bir zam yapılmasını adaletsiz buluyorum,” ifadelerini kullandı.

Aynı öğrenci, “Türkiye’de ev sahipleri bile kira artışlarında yasal kısıta tabi iken öğrenci yurduna yüzde 93 oranında zam yapılabiliyor. 50 bin öğrencinin eğitim gördüğü Beytepe Kampüsü merkeze uzak. Kaldığımız yurt yüksek fiyatlar ile kötü bir duruma sürüklüyor bizleri. Amacımız eğitimimize odaklanmak, barınma ise en temel ihtiyaç,” diyerek endişelerini dile getirdi.

BARINMA BELİRSİZLİĞİ ARTIYOR

Bir diğer öğrencinin de vurguladığı gibi, “TÜFE zammı bile yüzde 43 iken bu zam çok yüksek. Okulun açılmasına bir ay kala bu kadar zamı ödeyemeyen ben dahil birçok öğrenci barınma belirsizliği yaşıyor. Okul yönetiminin asistan evlerinde kalan öğrencileri düşünmeden trafiği sadece aklına parayı getirdiği çok açık.”