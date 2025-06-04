Hacı Adayları Arafat’a Taşınıyor

HACILAR ARAFA GÖTÜRÜLMEYE BAŞLANDI

Hicri 1446 yılı haccının en mühim farzı olan Arafat Vakfesi için hacı adayları, Mekke-i Mükerreme’den 23 kilometre mesafedeki Arafat mevkiine taşınmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hava sıcaklığının 47 derece seviyelerine ulaşması nedeni ile Arafat’a nakil işlemlerini Terviye günü olarak adlandırılan 8 Zilhicce’de ikindiden sonraya kaydırdıklarını duyuruyor. Daha önce Terviye günü, sabah saatlerinde başlayan sevk işlemleri sıcak hava ve şehir içindeki sıkı kontroller yüzünden 16:00’a alınmış durumda.

HACI ADAYLARI OTOBÜSLERE BİNİYOR

Kafileler halinde otellerinin önünde bekleyen hacılar, başkanlarının talimatlarına uyarak otobüslere yerleşiyor. Mekke-i Mükerreme’de bulunan Aziziye, Şişe, Merkeziye gibi bölgelerde yoğun bir şekilde bulunan Türk hacıları, geldikleri bölgenin grubuyla birlikte otobüslere alınıyor. Hacı adayları, icmal listesine göre otobüslere bindirildikten sonra Suudi yetkililer, sayımı kontrol ederek otobüs kapılarına kapatan etiketler yapıştırıyor. Arafat vakfesinin gerçekleştirileceği yere, ülkeler için tahsis edilen özel yollar kullanılmakta ve hacı adayları, daha önceden hazırlanmış olan yüksek tavanlı ve klimalı çadırlara yerleştiriliyor.

HİZMETLERDE DÜZEN SAĞLANIYOR

Otobüs seferleri arife günü öğle saatlerine kadar devam ediyor. Merkeziye bölgesindeki oteli Kabe’ye yakın olan hacı adayları ise arife sabahı otellerinden alınıp Arafat’a götürülüyor. İntikallerin bu yıl iyi bir düzen içinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Mekke-i Mükerreme’de daha önce sıkışık olan trafiğin sakinliği dikkatleri çekiyor. Birçok noktada bulunan polis kontrol noktalarında, hacı taşıyan araçların kimlik bilgileri ve hacıların nusuk kartlarının olup olmadığı kontrol ediliyor.