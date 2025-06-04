Hacı Adayları Arafat’a Yola Çıktı

HACI ADAYLARI ARAFAT’A YOLA ÇIKTI

Akşam saatlerinden itibaren hacı adayları Arafat’a doğru yola çıkmaya başlarken, Kabe’ye yakın otellerde kalan hacı adaylarının akşam ezanı vaktinde daha rahat tavaf etme imkanları oldu. Türkiye’den 1446 hac ibadeti için kutsal topraklara gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, akşam saatlerinde sakin bir atmosferde Kabe-i Muazzama’da tavaflarını gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİLER

Tavaf sırasında Süleyman Soylu, Türkiye’den gelen birçok hacı adayının selamlarını aldı ve hatıra fotoğrafları çektirdi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tavaf dualarını okurken gözlüğünü takarak bizzat kendisi dualarını okudu. Tavafını bitiren vatandaşlar, Destici’nin haccını tebrik ederek Kabe-i Muazzama’nın önünde fotoğraflar çektirdi. Zilhicce ayının 9. günü olan Perşembe sabahı saat 06.00’dan itibaren Kabe’ye yakın otellerde kalan hacı adaylarının Arafat’a nakledilmesi planlanıyor.

AREFE GÜNÜ NAKİLLER BAŞLIYOR

Yarın öğlene kadar tüm nakillerin tamamlanması hedefleniyor. Bu yıl 47 dereceye kadar çıkan sıcaklık nedeniyle hacıların büyük klimalı, yüksek tavanlı çadırlarda ağırlanmasına özen gösteriliyor. Ayrıca, saat 11.00 ile 16.00 arasında intikallerin tamamlanmasına dikkat ediliyor. Öte yandan, Suudi Arabistan’a Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden birçok siyasetçi ve lider de kralın misafiri olarak Ecyad bölgesindeki kraliyet misafirhanesinde yerini alıyor. Kraliyet misafirhanesinden Kabe’ye doğrudan açılan kapıda akşam saatlerinde muhafızların oluşturduğu insan zinciri altında çıkan misafir liderler, tavaflarını da hızlı bir şekilde tamamlıyor.