Hacı Adayları İçin Uğurlama Töreni

HACI ADAYLARI İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile Malatya’dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için bir uğurlama töreni gerçekleştirilmiş. Yeşilyurt ilçesindeki Abuzer Kudret Bor Camisi önünde düzenlenen törende hacı adaylarına hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, adaylara ibadetlerinde kolaylıklar dilemiş.

BAŞKAN ER’DEN DUA VURGUSU

Başkan Er, “Sizler bu yolculukla sadece bir seyahate çıkmıyorsunuz. Sabrın, teslimiyetin, arınmanın ve kulluğun en yüce makamına doğru bir yürüyüşe çıkıyorsunuz. Sadece kendi adınıza değil aileleriniz, şehirleriniz, milletimiz ve tüm ümmete dua edin. Gazze’de soykırım var, bu kardeşlerimize dua edin. Malatya’mızı unutmayın, şehrimiz büyük bir yıkım içerisinde bunu el birliğiyle kaldıracağız. Malatya’mıza da dua edin.” diyerek katılımcıları teşvik etmiş.

HACI ADAYINDAN HEYECAN DOLU AÇIKLAMALAR

Hacı adayı Kamil Biliç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadığını belirtmiş. Biliç, “En güzel duyguları yaşıyoruz. Allah devletimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızdan razı olsun. 56 gün kalacağız, elimizden geldiği şekilde hazırlandık.” ifadelerini kullanmış.

KAFİLE HAVALİMANINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Törende yapılan duanın ardından 401 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle havalimanına hareket etmiş.