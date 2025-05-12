Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

DUALAR SEMAYA YÜKSELDİ

Eğirdir’den bu yıl hac ibadetini yerine getirmek üzere hazırlanan 33 hacı adayı, düzenlenen anlamlı bir törenle kutsal topraklara uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu çerçevesinde, 12 Mayıs 2025 Pazartesi sabahı Hükümet Meydanı’nda gerçekleştirilen uğurlama etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı. Aileleriyle vedalaşan hacı adaylarının gözyaşlarına hakim olamaması, meydanı dolduran kalabalığın duygusal anlara tanıklık etmesine sebep oldu.

HAC KAFİLESİ YOLA ÇIKTI

Uğurlama töreninde konuşan Eğirdir Müftüsü ve kafile başkanı Mehmet Ali Eroğlu, “Isparta 2’nci kafilesi olarak Eğirdir, Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost’tan toplam 125 hacı adayımız ve 5 görevlimizle birlikte, 130 kişi olarak bugün saat 13.50’de Isparta Havalimanı’ndan Medine’ye hareket edeceğiz” şeklinde bilgi verdi.

KUTSAL YOLCULUK TEMENNİSİ

Müftü Eroğlu, Medine ve Mekke’de, tüm ülke ve özellikle Eğirdir halkı için dualar edeceğini belirtti ve “Rabbim bu kutsal yolculuğu sağlıkla tamamlamayı nasip etsin” dileğinde bulundu. Konuşmanın ardından gelen dualarla birlikte hacı adayları, tekbirler eşliğinde otobüslerle Isparta Havalimanı’na doğru yol aldı. Hacı adaylarının yaklaşık 46 gün sürecek bu hac yolculuğunun ardından tekrar Eğirdir’e dönmeleri bekleniyor.