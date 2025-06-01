Hacı Adayları Kutsal Topraklara Ulaştı

Türkiye’den ilk kafilenin 9 Mayıs’ta yola çıkmasıyla başlayan hac yolculuğu kapsamında, son kafile dün akşam Mekke’ye ulaştı. Kurban Bayramı’na yaklaşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen organizasyonda yer alan hacı adayları, kutsal topraklara erişim sağladı. Hacı adaylarının bir kısmı Medine’ye, diğer bir kısmı ise Mekke’ye gitmişti. Dün akşam, Türkiye’den hareket eden son kafilenin Mekke’ye varmasıyla birlikte, tüm grupların mübarek topraklara gelişi tamamlandı.

HAÇI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARDA

Mekke’de yoğunluğun yaşandığı ortamda, hacı adayları Kabe ziyaretlerini sürdürüyor. Kutsal topraklardaki günlerini, umre yaparak, Kur’an-ı Kerim okuyarak, tavaf ederek ve diğer kutsal mekanları ziyaret ederek geçiriyorlar. Hacı adayları, gerekli olan hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran’da Arafat’a çıkarak vakfeye duracaklar. Sonrasında Müzdelife ve Mina’ya doğru yol alacak hacılar, Cemerat’ta şeytan taşladıktan sonra Kabe’ye giderek tavaf ve say yapacak.

KURBAN BAYRAMI VE DÖNÜŞ SÜRECİ

Hacı adayları, daha sonra ihramdan çıkacak ve 6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı’nı kutsal topraklarda idrak edecek. Yurda dönüş ise 11 Haziran’da başlayacak; bu süreç, 7 Temmuz’a kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene 84 bin 942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geleceğini ve bu sayının yüzde 51,5’inin kadın, yüzde 48,5’inin ise erkeklerden oluştuğunu belirtmişti. Ayrıca, hacı adaylarının yaş ortalamasının 60 olduğunu ifade etti.