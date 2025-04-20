Hacı Adayları Kutsal Yolculuğa Çıktı

ANADOLUYA SEFER BAŞLIYOR

Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Elecik Mahallesi’nden hac görevini yerine getirmek için yola çıkan hacı adayları, yoğun bir katılım ile uğurlandı. Bu özel gün, dualar ve gözyaşlarıyla dolu bir atmosferle gerçekleşti. Uğurlama programında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapılarak manevi bir ortam oluşturuldu. Akyurt Müftüsü Adem Yıldız da bu anlamlı etkinliğe eşlik etti.

DUYGUSAL VEDA ANLARI

Mahalle sakinleri ve yakınları, hacı adaylarıyla veda ederken duygusal anlar yaşandı. Hacı adayları, helallik alarak salavatlar eşliğinde kutsal yolculuklarına çıkmaya başladı. Geleneksel olarak, ellerinde şeker ve bozuk paralar dağıtan adaylar, uğurlamaya katılanlara bu geleneği yaşatarak manevi bir paylaşım içinde oldular.

KUTSAL YOLCULUK BAŞLADI

Uğurlama etkinliği, mahalle halkının coşkulu desteği ile gerçekleşti. Hacı adaylarının kutsal topraklara doğru yola çıkışları, yalnızca onların değil, tüm mahalle sakinlerinin kalplerinde özel bir yer edinmiş durumda. Bu manevi yolculuk, inananlar için büyük bir önem taşıyor. Hacı adayları, sevdiklerinin dualarıyla yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşıyor.