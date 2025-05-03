Hacı Adayları Uğurlandı, Dualar Edildi

HAÇCA GİDECEKLER İÇİN DUALARLA UĞURLAMA
Hayrabolu ilçesinden hacca gidecek olan 23 kişi, gerçekleşen bir uğurlama töreni ile kutsal topraklara gönderildi. Hayrabolu Müftülüğü, bu yıl hacca gidecekler için etkinliği Güzelce Hasanbey Camisinde düzenledi.
İLÇE MÜFTÜSÜ’NDEN İYİ DİLEKLER
Törende söz alan İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, hacı adaylarına hayırlı bir yolculuk ve iyi ibadetler dileyerek, “Yapılan ibadetlerin kabul olması” dileğini de iletti.
DUALAR VE İLAHİLER EŞLİĞİNDE UĞURLAMA
Tören sonunda yapılan dua ile birlikte, ilahiler eşliğinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.