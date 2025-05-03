Hacı Adayları Uğurlandı, Dualar Edildi

HAÇCA GİDECEKLER İÇİN DUALARLA UĞURLAMA

Hayrabolu ilçesinden hacca gidecek olan 23 kişi, gerçekleşen bir uğurlama töreni ile kutsal topraklara gönderildi. Hayrabolu Müftülüğü, bu yıl hacca gidecekler için etkinliği Güzelce Hasanbey Camisinde düzenledi.

İLÇE MÜFTÜSÜ’NDEN İYİ DİLEKLER

Törende söz alan İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya, hacı adaylarına hayırlı bir yolculuk ve iyi ibadetler dileyerek, “Yapılan ibadetlerin kabul olması” dileğini de iletti.

DUALAR VE İLAHİLER EŞLİĞİNDE UĞURLAMA

Tören sonunda yapılan dua ile birlikte, ilahiler eşliğinde hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.