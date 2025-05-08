Hacı Bayram Veli Üniversitesi Pilav Günü

PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde geleneksel olarak düzenlenen “Pilav Günü” etkinliği, çeşitli katılımcılar ile gerçekleştirildi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, etkinliğin şenlik tadında yapıldığını belirtti ve “Aslında pilav bahane tabii bir araya gelmek burada maksat. Burada önemli olan kurumsal aidiyet duygusunu kaybetmemiş olmaları” ifadesini kullandı. Bayraktar, etkinlikte eski mezunlarla tanışma fırsatı bulduğunu ve 1970 mezunu eğitimcilerin duygularını paylaştığını aktardı. Eski mezunların burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KATILIMCILAR VE ETKİNLİK DETAYLARI

Pilav Günü etkinliği, AHBVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar’ın yanı sıra AHBVÜ Genel Sekreteri Naci Sarıaslan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Kemal Görmez, eski Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Aksoy, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dekan Yardımcısı Fatih Dikmen ve çok sayıda fakülte hocası, öğrenci ve mezunların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, etkinlikteki katılımın önemine vurgu yaparak, kurumsal aidiyetin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti.