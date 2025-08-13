Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

HAKKA YÜRÜYÜŞÜ İÇİN TÖRELER BAŞLADI

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş-i Veli Türbesi, anma törenleri ve kültürel etkinlikler kapsamında yoğun bir şekilde ziyaretçi akınına uğradı. Her yıl düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri sebebiyle ilçe bu yıl da kalabalık bir atmosferle karşılandı. Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 754’üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler başladı. Bu yıl “Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik” teması ile gerçekleştirilen etkinlikler, ziyaretçileri ilçeye çekti.

ZİYARETLER ÜZERİNE DUALAR EDİLİYOR

Etkinliklere katılan ziyaretçiler, ilk olarak Hacı Bektaş Veli’nin kabrini ziyaret ederek dua ediyor. Ardından, külliye içerisindeki Pir Evi, müze bölümü ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Aslanlı Çeşme’den su içip dua eden katılımcılar, Hacı Bektaş-i Veli’nin öğretilerini hatırlatan manevi bir ortamda bulunuyor. Etkinliklere her yıl katıldığını belirten Erdal Kamer, “Her yıl buraya gelerek Hacı Bektaş-i Veliyi anıyoruz. Burada ziyaretler yapıyoruz” ifadesini kullandı.

DUYGULARINI PAYLAŞAN ZİYARETÇİLER

Zonguldak’tan gelen Hülya Aslanoğlu, anma etkinliklerine her yıl düzenli olarak katıldığını fakat her ziyarette ilk defa gelmiş gibi hissettiğini belirtti. Aslanoğlu, “Hacıbektaş’a gelmek ve görmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Bu atmosfer çok duygu verici” dedi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçiler, Hacı Bektaş Veli’nin paylaşma, kardeşlik ve birlikte yaşama öğretilerinin günümüzde de son derece önemli olduğunu vurguladı.