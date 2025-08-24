Hacı Hasan Keskin, Malazgirt’te Her Yıl Geliyor

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

1974 yılında askerlik görevini yaptığı Malazgirt’e her yıl gelen Hacı Hasan Keskin, bu yılda Selçuklu kıyafetiyle kale burçlarına çıkarak Sultan Alparslan’ı simgesel olarak temsil etti. Denizli’nin Tavas ilçesinden gelen Keskin, askerliğini yaptığı Malazgirt’te ilgi çekici bir figür haline geldi. Her yıl özel olarak diktirilen Selçuklu kıyafetiyle kutlamalara katılan Keskin, vatandaşlarla fotoğraf çektirip onlarla sohbet etti. Bu yıl da Malazgirt Kalesi’ne çıkarak Sultan Alparslan’ın 1071’deki fetih anını sembolik olarak canlandırdı. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisini gören Keskin, Malazgirt’teki kutlamaların geleneksel simalarından biri oldu.

BİRLİK DUYGUSU YANSITIYOR

Her yıl düzenli olarak Malazgirt’e geldiğini belirten Keskin, “Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu köyünde yaşıyorum. 1974 yılında Malazgirt’te askerlik yaptım. O zamandan bu yana kalbime bir hançer saplanmış gibiydi. O hançer, Sultan Alparslan’ın hançeriydi. Malazgirt 1071, Türklere Anadolu’nun kapısını açan zaferdir. Malazgirt’in heyecanı ve halkı beni her zaman çok iyi karşılıyor, çok seviyor. Ben de Malazgirt halkını çok seviyorum” diye ifade etti.

AİLE OLARAK KABUL EDİLDİ

Keskin, “Vatan, millet, devlet için hizmet etmek istiyorum. 74 yaşındayım, Malazgirt’te herkes benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Ben de kimseyi kırmıyor, herkesle fotoğraf çekiliyorum. Çocuklar bana ‘Alparslan Dede’ diye sesleniyor, ben de onları çok seviyorum. Konaklamamda bana destek olan Veysel Eşine çok teşekkür ederim” sözleriyle hislerini dile getirdi.