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Hacı Kafilesi Trabzon’a Ulaştı

HACI KAFİLESİ TRABZON’A DÖNDÜ

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan 162 kişilik hacı kafilesi, Trabzon’a ulaştı. Cidde’den gelen uçakla Trabzon Havalimanı’na varan kafileyi, aileleri ve yakınları büyük bir sevinçle karşıladı.

MÜFTÜ VEKİLİ HACILARA İKRAMDA BULUNDU

İl Müftü Vekili Yusuf Kaya, Müftü Yardımcıları Haydar Bektaşoğlu ve Ahmet Ergün, hacılara çiçek takdim etti ve çeşitli ikramlarla onları karşıladı. Bu kutlama, hacıların ibadetlerini tamamlamasının ardından duyulan mutluluğu artırdı.

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