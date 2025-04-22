Hacı Mustafa Celkanlı, Şam ziyaretini değerlendirdi

ŞAM ZİYARETİNİN ÖNEMİ

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte gerçekleştirdikleri Şam ziyaretine dair önemli açıklamalarda bulundu. Celkanlı, Türkiye’den Suriye’ye giden ilk resmi heyette yer almaktan gurur duyduklarını ifade ederek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve bölge halkı için yeni fırsatlar doğurması açısından kritik bir adım olduğunu belirtti.

TİCARETİ GELİŞTİRME ÇABALARI

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın liderliğinde gerçekleşen iki günlük Şam ziyaretine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’den Suriye’ye yapılan ilk resmi heyet ziyareti olarak kaydedilen buluşma, Celkanlı’ya göre anlam taşıyor. “Bir Kilisli ve bir oda başkanı olarak bunun gururunu yaşadık. Yaklaşık 40 kişilik bir heyetle Şam’a gittik. Orada Şam’ın diğer oda başkanları, gümrük işletmeleri genel müdürlükleri ve çeşitli bakanlıklarla önemli görüşmeler gerçekleştirdik” sözleriyle ziyaretin içeriğini özetledi.

Celkanlı ayrıca, Suriye Ticaret ve Gümrük Bakanlığı’nın sağladığı uygunluk yazısını gündeme getirerek, “Bu yazı, pasaportu olan vatandaşların araçlarıyla Suriye’ye geçişini mümkün kılıyor. Ancak bu geçişin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi’nden de benzer uygunluk yazılarının gelmesi gerekiyor” dedi. Devletin vatandaşların günübirlik araçla gidip gelişlerini kolaylaştırmayı amaçladığını dile getiren Celkanlı, “İnşallah Kurban Bayramı’ndan sonra vatandaşlarımız, pasaportlarıyla araçlarıyla günübirlik olarak Suriye’ye gidip gelebilecek. Şam’da yaptığımız görüşmelerin de en önemli başlıklarından biri buydu” şeklinde konuştu. Savaş sonrası sürecin sistemlerin kurulmasını zaman alacağını da vurguladı. Celkanlı, “Ancak karşı tarafta gümrük kapısı ve sistemleri büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Biz de bu sürecin takipçisiyiz” ifadeleriyle geleceğe dönük umutlarını ifade etti.