Hacı Sabancı baba oluyor

Geçen yıl Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenen Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti bebek bekliyor.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıllık ilişkilerini 2021’in ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı.

SOYADI GÜNCELLEMESİ

Nazlı Kayı, nikahtan bir ay sonra da sosyal medya hesabında soyadını “Zeynep Nazlı Sabancı” olarak güncellemişti.

ÇIRAĞAN SARAYI’NDA DÜĞÜN YAPTILAR

Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün töreni yapan ünlü çiftin mutlu birlikteliği devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bebek bekledikleri öne sürülen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, konuyla ilgili sessizliklerini korumuştu.

BEBEK GELİYOR

Eşiyle poz veren Nazlı Kayı, bugün yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını doğruladı.

Kayı, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle “3” notunu düştü. Çifte tebrik mesajları yağdı.