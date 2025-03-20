Hacı Sabancı, Babalık Davasıyla Gündemde

UZAİ İDDİALARI ORTALIKI KARIŞTIRIYOR

F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etti. Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı ile evlendikten sonra, Uzay’ın doğum tarihi de 2021 olarak gündeme gelince durum iyice gerginleşti. Yapılan DNA testi sonucunda küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlandı.

HACİ SABANCI’DAN AÇIKLAMA YOK

Babalık davasının sonuçlanmasıyla birlikte Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, “Mutluyuz ve ayrılmıyoruz” mesajlarını içeren birçok paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın Medine şehrinden Mekke’ye giden hızlı trenden fotoğraf paylaşarak tatilde bulunduklarını duyurmuşlardı. Ülkeye döndüklerinde ise havaalanında muhabirlerin kameralarına yakalandılar.

Hacı Sabancı, muhabirleri fark ettiğinde hızlı adımlarla yürüyerek eşi Nazlı Sabancı’yı geride bıraktı. Muhabirlerin, “Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı” demesi üzerine Hacı Sabancı, “Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun” cevabını verdi. Nazlı Sabancı’nın iftar sunumu paylaşımı muhabirler tarafından gündeme getirildiğinde ise gerginlik daha da arttı.

DUYGULAR ORTAYA ÇIKIYOR

Hacı Sabancı, “Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?” diyerek gerilimi artırdı. Ayrıca çikolata doldurulmuş topuklu ayakkabılar hakkında, “Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil.” ifadelerini kullandı. Konu Uzay bebek olunca ise Hacı Sabancı’nın tepkisi sertleşti. Babalık davası hakkında sorulan sorulara Hacı Sabancı, “Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok” açıklamasını yaptı.