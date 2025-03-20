Hacı Sabancı ve Eşi Havalimanında Görüntülendi

HACI SABANCI, HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Hacı Sabancı, 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıkmasının ardından eşi Nazlı Sabancı ile İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı. Ünlü iş insanı, babalık davasıyla ilgili ve eşinin iftar sunumuyla alakalı gelen sorulara oldukça öfkelendi. F.D. adındaki bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. 2021 yılında Nazlı ile dünya evine giren Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu söylenen Uzay’ın doğum tarihinin de 2021 olarak kaydedilmesi durumu daha da karıştırdı. DNA testi neticesinde, Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu resmi olarak tespit edildi.

BABALIK DAVASI VE İKİNCİ OĞUL

Babalık davasının sonuçlanması ve Hacı Sabancı’nın iki oğlu olduğunun kesinleşmesinin ardından, herhangi bir açıklamada bulunmayan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı, “Mutluyuz ve ayrılmıyoruz” mesajını içeren paylaşımlar yaptı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ın Medine şehrinden Mekke’ye giden hızlı trenin içerisinden tatilde olduklarını gösteren bir fotoğraf da paylaştılar.

Önceki akşam Türkiye’ye dönen Hacı ve Nazlı Sabancı, havaalanında muhabirler tarafından görüntüleme altına alındı. Hacı Sabancı, muhabirleri fark ettiğinde hızlıca yürümeye başladı ve Nazlı Sabancı’yı geride bıraktı. “Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı” diyen muhabirlere hızla “Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun” şeklinde karşılık verdi. Muhabirler, Nazlı Sabancı’nın son günlerde gündeme gelen iftar sunumunu hatırlattıklarında gerilim arttı. Hacı Sabancı, “Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?” sözleriyle tepki gösterdi. Ardından, çikolata doldurulmuş topuklu ayakkabının her pastanede bulunabileceğini dile getirip, “Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil.” dedi. Ancak Uzay bebeğiyle ilgili sorular gündeme gelince, Hacı Sabancı’nın durumu gerginleşti. Babalık davası hakkında sorulara yanıt vermek istemeyen Hacı Sabancı, “Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok.” açıklamasında bulundu.