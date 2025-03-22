Hacı Taşan Anıldı: Oğlu ve Torunu Sahnedeydi

HACI TAŞAN’IN ANILDIĞI ÖZEL PROGRAM

Kırıkkale’de, halk ozanı ve Türk halk müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 42. yıl dönümünde gerçekleştirilen özel bir etkinlikte anıldı. Kırıkkale Valiliği himayesinde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen bu anlamlı program, yoğun bir katılımla Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte, “ustalar topluluğu grubu” tarafından bozlak türküler seslendirildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Gecede, Hacı Taşan’ın oğlu Sondur Taşan ve torunu Emrah Tezcan sahne alarak, usta sanatçının unutulmaz eserlerini seslendirdi. Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri’nin yaptığı konuşmada, “Hacı Taşan’ın eserlerini ve kültürel mirasını zaten biliyoruz. Bu kültürel mirasın taşıyıcısı olarak Hacı Taşan’ın oğlu Sondur Taşan ve diğer sanatçılar sağ olsunlar, var olsunlar, emek verdiler. Ama bunlarla beraber sizin gelip burada bizimle olmanız, bu geceyi şereflendirmenizle birlikte bir bütünlük sağladı. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

HACI TAŞAN’IN BIRAKTIĞI MİRAS

Kültür ve Turizm İl Müdürü Neslihan Aktaş, “İlimizin en önemli değerlerinden olan Hacı Taşan’ı, vefatının 42. yıl dönümünde anmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hacı Taşan, hayatı boyunca birçok insana ilham kaynağı olmuş; yüce gönlü ve güzel eserleriyle toplumda iz bırakmış bir değerdir. Eserleri, değerleri ve insanlara olan sevgisi ebediyete kadar yaşamaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

Kırıkkale’nin kültürel hafızasında derin izler bırakan Hacı Taşan, bozlak geleneğinin yaşatılmasında önemli bir rol oynamıştı. Anma gecesi, sanatseverlerin duygu dolu anlar yaşadığı ve kültürel öğelerle dolu bir vefa gecesi oldu. Ayrıca, etkinlikte il protokolü tarafından sahne alan sanatçılara plaket takdim edildi.