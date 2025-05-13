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Hacı Türkmen’in Beş Suç Kaydı Var

SUÇ KAYITLARI ARAŞTIRILIYOR

Kırklareli’de, 39 AAY 427 plakalı otomobilini ve evini yaktıktan sonra, birlikte yaşadığı Aysel Solako’yu tabanca ile vurarak öldüren Hacı Türkmen’in, aralarında ‘uyuşturucu’ ve ‘basit yaralama’ suçlarının bulunduğu toplam 5 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İŞLEM YAPILDI

Suç kayıtlarının incelenmesi, olayın arka planını anlamak adına yürütülüyor. Türkmen, olayın ardından intihar etti. Bu durum, çevresindeki insanları ve olayı derinlemesine etkileyen bir vaka olarak kayda geçti.

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