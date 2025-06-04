Hacıbaba Pastaneleri, Bayramda 30 Ton Tatlı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI HIZLANDI

Diyarbakır’da Hacıbaba Pastaneleri, Kurban Bayramı öncesinde yoğun bir çalışma temposuna girdi. Bayram süresince 25 ile 30 ton tatlı satışı hedefleyen işletme, piyasadaki talepleri karşılamak amacıyla üretimini 3 vardiya halinde, 24 saat kesintisiz sürdürüyor. Yoğun bayram hazırlıkları kapsamında baklava, kadayıf, revani ve şöbiyet gibi geleneksel tatlıları vatandaşlara ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Hacıbaba Pastaneleri, sadece Diyarbakır’da değil, Türkiye ve Avrupa’daki şubeleri ile online sipariş kanallarından tatlı severlere ulaşmayı planlıyor. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Kurban Bayramı’nı kutlarken, son bir ayda gerçekleştirdikleri hazırlıklar ile birlikte en iyi ürünleri, en uygun fiyatlarla sunmak için herkesi Hacıbaba Pastanelerine davet etti.

Elaldı, ürünlere gösterilen ilgi ve patronlarının beğenilmesi nedeniyle herkese teşekkür ettiklerini belirterek, “Hacıbaba Pastaneleri artık sadece bir aileye değil, bu bölgeye mal olmuş bir milli servettir. Gaziantep’e Diyarbakır’ın tescilli kadayıfını gönderiyoruz. Ayrıca Şanlıurfa gibi Türkiye’nin birçok yerine ve Avrupa’ya İstanbul’dan gönderiyoruz. Avrupa’da da önemli bir talep söz konusu” dedi.

1 kilo fıstığın şu anda 1400 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini aktaran Elaldı, merdiven altında üretilen tatlılardan uzak durulması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. “Baklavaya baktığınızda iyisi ve kötüsü kendini belli eder” diyen Elaldı, son bir ay içinde yoğun bir çalışma sürdüreceklerini ve son 10 günde vardiya sayısını üçe çıkardıklarını sözlerine ekledi. Bu sayede kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla vatandaşlara sunmayı hedefliyor.