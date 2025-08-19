Hacıbaba Pastaneleri Mali Krizde

HACIBABA PASTANELERİ MALİ DARBOĞAZDA

Yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir tatlı alanında dikkat çeken Hacıbaba Pastaneleri, şu an mali zorluklarla karşılaşıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapılmış olup, Hacıbaba Pastaneleri ve HBB Sosyal Hizmetler için üç aylık geçici mühlet kararı verilmiştir. Konkordato sürecinin denetimi için de üç kişilik bir konkordato komiseri heyeti atanması karara bağlanmıştır. Şirketlerin konkordato davasının bir sonraki duruşması ise 6 Kasım tarihine ertelenmiştir.

KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hacıbaba Pastaneleri hakkında daha önce 15 Mayıs’ta konkordato ilanı yapılmış ve bu çerçevede şirket için geçici mühlet kararı verilmiştir. Ancak daha sonra, 21 Temmuz’da mahkeme tarafından şirketin konkordato başvurusu reddedilmiş ve daha önce verilen geçici mühlet kaldırılmıştır.

ELALDI’NIN AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Hacıbaba Pastaneleri’nin sahibi Yılmaz Elaldı, 2022 yılında yaptığı açıklamalar ile dikkat çekmişti. İstanbul’da iş gücü bulma konusundaki sıkıntılarını dile getiren Elaldı, “İşsizlik yok, iş beğenmezlik var” diyerek iş gücü piyasası hakkında tartışmalara yol açan ifadeler kullanmıştı.