Hacıbektaş Dostluk Ödülü: Zülfü Livaneli

HACIBEKTAŞ VELİ ANMA ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖDÜLLER DAĞITILACAK

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenecek Hacıbektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde belirlenen ödül komitesi, bu yılki Hacıbektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü’nü sanatçı Zülfü Livaneli’ye verdi. Hacıbektaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “62’nci Ulusal 36’ncı Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ kapsamında, ‘Alevi geleneğinin seslerini duymak’ olarak tanımlanan Hacı Bektaş Veli Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. Sanattan edebiyata, müzikten sinemaya, sosyolojiden dile kadar çeşitli alanlarda üretilen geleneğin seslerini ve aktörlerini görünür-duyulur hale getirmek, üretimlerini teşvik etmek ve barışçıl bir gelecek kurma arayışına katkı sunmak amacıyla; Dostluk ve Barış Ödülü, Yaşayan İnsan Hazinesi Hizmet Ödülü, Akademik Araştırmalar Ödülü ve Kültür Sanat Ödülü verilmesine karar verildi” denildi.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ BELİRLENDİ

2025 yılı ödül sahipleri şu şekilde belirlendi: Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Zülfü Livaneli’ye, Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Hizmet Ödülü Mustafa Özgün’e, Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü Şah Hüseyin Şahin’e ve Hacı Bektaş Veli Kültür Sanat Ödülü Erdal Erzincan’a verilecek. Ayrıca, ilçeye sunduğu katkılardan ötürü Nermin Erdemir’e Hacıbektaş Belediyesi Hizmet Ödülü takdim edilecek.

ÖDÜL TÖRENİ 16 AĞUSTOS’TA GERÇEKLEŞECEK

Ödül töreni, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak program kapsamında düzenlenecek. Ödül Komitesi; Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Aslan, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedriye Poyraz, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Gani Pekşen ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan’dan oluşuyor.