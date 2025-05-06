Hacılar Belediyesi Mayıs Toplantısında Açıklama Yapıldı

HACILAR BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI

Hacılar Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bilal Özdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda gündemde yer alan 5 maddeye ek olarak 4 yeni gündem maddesi daha ele alındı. Toplantıda toplam 9 madde oy birliğiyle kabul edildi.

YENİ ULAŞIM DÜZENLEMESİ VE ASFALT ÇALIŞMALARI

Toplantının başında ilçede devam eden altyapı ve üst yapı projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Özdoğan, Akyazı Mahallesi’ndeki Çavuşoğlu Parkı etrafında hem Kayseri Caddesi’nden hem de iç mahalleden geçişlere olanak verecek yeni bir ulaşım düzenlemesinin yapılacağını belirtti. Kayseri Caddesi’nde sürdürülen ve yaklaşık 2 ay sürecek asfalt çalışmasının, Tatar Camisi’nden Hacılar Meydanı’na kadar devam edeceğini de dile getiren Özdoğan, Camikebir Cami önü dahil olmak üzere bu bölgedeki asfalt yenileme çalışmalarının da başlayacağını kaydetti.

KANALİZASYON HATTI YENİLEMESİ VE YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

Özdoğan, üçüncü etap ve TOKİ konutlarının kanalizasyon hattının da yenileneceğini, bu çalışmanın Orta Cami önünden başlayıp eski belediye binasının önüne kadar olan hattı kapsayacağını bildirdi. Alt ve üst yapı dışında yaz aylarında parke ve asfalt çalışmalarının hız kazanacağını ifade eden Özdoğan, “Bazı mahallelerimize yeni parklar kazandıracağız. Mevcut parklarımızda da yenileme çalışmalarına başlayacağız. Ayrıca çocuklarımız için küçük oyun grupları kurulacak. Kısacası bu yaz dolu dolu geçecek ve ilçemizin her köşesinde vatandaşlarımızla buluşacağız.” şeklinde konuştu.