Hacılar Erciyesspor, Esen Metalspor’u 2-1 Yendi

HACILAR ERCİYESSPOR ZAFERLE DÖNDÜ

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turunun 4. hafta karşılaşmasında Esen Metalspor ile karşılaştı. Mücadele sonunda Hacılar Erciyesspor, rakibini 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

HACILAR ERCİYESSPOR’UN KADROSU

Maç Argıncık 2 Nolu Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşmanın hakemliğini Tolga Selvi, İbrahim Bayram ve Yasin Emre Ceylan üstlendi. Hacılar Erciyesspor’un sahaya sürdüğü oyuncular arasında Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Zekeriya Tatlı ve Resul Kahriman (Dk. 72 Metin Çakıcı) bulunuyordu. Ayrıca Emre Gündoğan, Çağlar Erdemci, Mert Düğenci, Buğrahan Duğan, Abdullah Gürbüz, Alper Durdu ve Cüneyt Egemen Karagöz de takımı temsil eden diğer oyuncular olarak yer aldı.

ESEN METALSPOR KADROSU VE GOLLER

Esen Metalspor’un kadrosunda ise Mustafa Umut Mete, Ömercan Korkmaz, Faruk Demir ve Turgay Aydoğan yer aldı. Yusuf Aydoğdu (Dk. 84 Batuhan Şimşek), Selim Başev, Mehmet Ali Kılınç (Dk. 78 Dursun Erdem Yıldız), Osman Şentürk, Selim Yağmur, Hakan Bahran ve Süleyman Yasa da bu takımda mücadele eden isimlerdi. Maçta, Süleyman Yasa’nın Dk. 1’de attığı gol ile Esen Metalspor öne geçti. Ancak Hacılar Erciyesspor’dan Alper Durdu (Dk. 27) ve Abdullah Gürbüz (Dk. 90+7) galibiyeti getiren golleri kaydetti.