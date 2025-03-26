Hacılar Erciyesspor Özvatanspor’u Mağlup Etti

KAHRAMANLAR SİYAH KARTİNGİ İLE YÜKSELİYOR

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 5. hafta maçında Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor karşı karşıya geldi. 3 golün yaşandığı bu maçta Hacılar Erciyesspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

MAÇIN DETAYLARI

Maç Argıncık Stadı 1 Nolu Saha’da gerçekleşti. Karşılaşmanın hakemleri Bekir Kahraman, Furkan Koç ve Caner Kalem olarak görev yaptı. Özvatanspor’un kadrosunda Ali Birol, Erdem Demir, Sedat Sönmez, Halil Yönlü, Talha Çoban, Ramazan Durdu, Hüseyin Uçar (Naim Can Göksoy dk.90), Murat Kıraç (Mücahit Mehmet dk.70), Şahin Dinç (Şahin Çavuş dk.68), Mevlüt Metin ve Resul Yıldırım yer aldı. Hacılar Erciyesspor’un kadrosunda ise Fazlı Güner, Abdullah Öztürk, Resul Kahriman (Yasin Tarım dk.66), Sait Emre Gündoğan, Zekeriya Tatlı (Arif Can Saraçlı dk.90+5), Çağlar Erdemci, Buğrahan Dugan (Metin Çakıcı dk.52), Barış Mert Düğenci (Sefa Şahin dk.52), Cüneyt Karagöz, Abdullah Gürbüz (Bedirhan Öztürk dk.66) ve Alper Durdu bulunuyordu.

GOLLER VE DİĞER OLAYLAR

Karşılaşmada goller şu şekilde gerçekleşti: Mevlüt Metin, Özvatanspor adına 22. dakikada gol atarken, Hacılar Erciyesspor’dan Çağlar Erdemci 77. dakikada ve Alper Durdu 90+4. dakikada penaltıdan gol buldu. Özvatanspor’dan Sedat Sönmez ise 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.