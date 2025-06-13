Hacılar, Medine’de hurma alıyorlar

HACILAR HURMA SATIN ALIYOR

Hac farizalarını tamamladıktan sonra Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret etmek üzere Medine-i Münevvere’ye ulaşan hacılar, memleketlerinde kendilerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretine gelecekler için hurma satın alıyorlar. Şehirdeki Türk işadamlarının satış reyonlarını ziyaret eden hacılar, farklı özelliklere sahip kaliteli Arabistan hurmalarını temin ederek memleketlerine geri dönüyorlar. Hacılar, bu yeşil şehirde bölgenin en lezzetli hurmalarını alma fırsatını buluyor.

FİYAT VE SEÇİM DİKKATİ

Kilogram fiyatları 10 ile 50 riyal arasında değişiklik gösteren çeşitli lezzetlerdeki hurmaları, kendi durumlarına göre seçen hacı adayları, uçak şirketlerinin kendilerine sağladığı 40 kilogramlık bagaj hakkını aşmamaya özen gösteriyor. 27 yıldır hurma ticareti ile uğraşan Süleyman Uzunoğlu, hacılara kaliteli hurmalar temin etmekle birlikte, kiraladığı bahçenin dizaynıyla da ilgileniyor. Uzunoğlu, Uhud Dağı’nın eteğindeki Osmanlı Hurma Bahçesi’nde hacılara üstün hizmet sunmak amacıyla özel stantlar oluşturdu. Hacıların, fiyat, dayanıklılık ve lezzet bakımından tercih ettikleri ilk üç hurma çeşidi ise mebrum, acve ve sugayi oluyor.

HURMALARIN NATUREL ÖZELLİKLERİ

Amber, mecdul ve hudri gibi Suudi Arabistan’a ait kaliteli yerli cins hurmalar da mevsime göre satışa sunuluyor. Hurma fiyatları, büyüklük ve tazeliğine göre değişiyor. Fazla hurma alan hacılar, bagaj hakkının 40 kg olması nedeniyle sorun yaşamamak için özen gösteriyor. Hac vizesi ile gelenler, PTT kargo ile kilosu 8 riyalden bir hafta içinde Türkiye’ye ulaşacak şekilde karayolu kargo hizmeti alabiliyorlar. Hacıların hurma alışverişini genellikle Medine’den yaptıklarını belirten Süleyman Uzunoğlu, “Hurma ağacının insana benzer biyolojik yapısı ve meyve verme hususiyeti var. Hurma dişi ve erkek olarak büyüyor. Polenler çıkaran dişi hurma, erkek ağaçlardan gelen dölleme unsurları ile meyve veriyor. Bir hurma ağacının meyveye geçmesi için beş yıl bakılıp sulanması gerekiyor. En verimli olduğu zaman ise 15 ile 45 yaş arası döneme denk geliyor.” ifadesini kullanıyor.

UZUN SAKLAMA YÖNTEMİ

Fazla hurma alan hacılar, buzdolabında saklayıp tüketecekleri kadarını çıkararak daha uzun süre hurmalarını muhafaza edebiliyorlar. Dünyanın en lezzetli hurmaları Medine-i Münevvere civarındaki bahçelerde toplanırken, dünyanın dört bir yanından ürünler de hacıların bu şehirde almaları nedeniyle yine bu mübarek beldede satışa sunuluyor. Ayrıca mescid çevresindeki dükkanlarda geçmiş yılların elde kalan ürünlerini daha uygun fiyatlarla almak mümkün. Ancak Türk hacıları, genellikle bahçelerdeki kaliteli ürünleri tercih ederek memleketlerinde ikram ediyorlar.