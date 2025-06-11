Hacılar, Medine’de Peygamber Efendimizi selamlıyor

HACILAR PEYGAMBER EFENDİMİZİN HUZURUNA KOŞUYOR

Hac farz ve vaciplerini tamamlayan hacı adayları, şimdi Peygamber Efendimizin huzuruna doğru koşuyor. ‘Cennet bahçesi’ olarak adlandırılan minber ile kabrinin arasına özel randevu ile girip, burada dua ediyorlar. Mekke-i Mükerreme’ye veda eden hacıların, Medine-i Münevvere’ye ulaşması devam ediyor. Türkiye’den mübarek topraklara yolculuk eden hacı adayları, ilk olarak Mekke-i Mükerreme’ye vararak hac ibadetinin menasiklerini tamamladıktan sonra ikinci durakları olan Medine-i Münevvere’ye geçmeye başladı.

TARİHİ ÖNEMİ BÜYÜK

Medine, İslam dünyasında özel bir yere sahip olmakla birlikte, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Mekke’den hicretinde kucak açtığı bir şehir. Eski ismi Yesrib olan bu değerli belde, “aydınlanan şehir” anlamında Medine-i Münevvere olarak anılıyor. Hacılar, Mekke’nin yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde bulunan Hicaz bölgesindeki Medine-i Münevvere’ye otellerine yerleşerek önce Mescid-i Nebevi’ye gidiyor. Burada Bab-ı Selam kapısından girerek Peygamber Efendimizi selamlıyor ve Huzaifi ve Ömer’in kabirlerine ziyarette bulunuyorlar.

RANDEVULU ZİYARETLER

Mescid-i Nebevi ziyaretini tamamlayan hacılar, Nusuk programı aracılığıyla randevu alarak Cennet’ül Baki kabristanı tarafında sıraya giriyor. Organize gruplar ve bireysel gelen hacılar, bu ziyareti gerçekleştirebilmek için Nusuk uygulaması üzerinden karekod oluşturuyor. Öncelikle gruplar dışarıda sayılıyor, ardından bahçede bekletildikten sonra mescidin serin bir kısmına geçiyorlar. Hacılar, Peygamberimizin kabri ile minberi arasındaki ‘Cennet bahçesi’ olarak bilinen yere sırayla girip burada namaz kılıp dua ediyor. Bu özel mekanda yapılan ibadetler, yaklaşık 20 dakika boyunca sürüyor. Önceden düzensiz yapılan Ravda ziyaretleri, artık kontrollü ve randevulu şekilde daha huzurlu bir ortamda gerçekleştiriliyor.

DİJİTAL BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Bu yıl, Mescid-i Nebevi’nin içindeki bekleme alanında yer alan dijital kiosklarla, hacı adaylarına içeride nasıl hareket edecekleri konusunda 9 farklı dilde bilgilendirmeler yapılıyor. Bu uygulama, bekleme sürelerini daha verimli hale getiriyor ve hacıların Medine ziyaretlerini kolaylaştırıyor.