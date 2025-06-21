Hacılar Medine’den Adıyaman’a ulaştı

HACILARIN DÖNÜŞÜNDE DUYGUSAL ANLAR

Hac ibadetini tamamlayan 145 kişilik hacı kafilesi, Suudi Arabistan’ın Medine kentinden Adıyaman Havalimanı’na ulaştı. Adıyaman Havalimanı’nda, hacıların yakınları onları dualar ve sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Kutsal topraklardan dönmenin heyecanı, havalimanında kendini gösterdi. Havalimanı yetkilileri ve sağlık ekipleri, iniş sırasında gerekli karşılamaları yaparak yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağladı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI VE DUALAR

Karşılama anında yoğun duygular yaşandı. Bazı hacı yakınlarının sevinçten gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Hac farizasını yerine getirmenin huzurunu yaşayan hacılar, Türkiye’ye sağ salim dönmenin mutluluğunu ifade etti. Adıyaman’a dönen hacılar, birkaç gün boyunca dinlendikten sonra geleneksel hac ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak.