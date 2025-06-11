Hacılar, Medine’ye Gelmeye Devam Ediyor

HACILAR MEDİNE’YE GELİYOR

Mekke’de hac görevini tamamlayan hacıların, Hazreti Muhammed’in nuruyla aydınlatılmış olan Medine’ye gelişleri sürüyor. Türkiye’den kutsal topraklara hareket eden hacı adayları, öncelikle Cidde üzerinden Mekke’ye ulaşıyor. Hac vazifelerini tamamladıktan sonra, dünden itibaren Medine’ye doğru yola çıkmaya başladılar. Medine, “Allah’ın Resulü’nün nuruyla aydınlanmış şehir” anlamına geliyor ve hicretten sonra İslamiyet’in önemli eserlerine ev sahipliği yapan bir belde olma özelliği taşıyor.

MEDİNE’NİN MANEVİ ÖNEMİ

Mekke’nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde bulunan Medine, Hazreti Muhammed’e Mekke’den hicret ettiğinde kucak açmış ve bu nedenle İslam dünyasında manevi bir konuma sahip. Hacılar, Mekke’den sonra ikinci durakları olan Medine’de otellerine yerleştikten sonra ilk olarak Mescid-i Nebevi’ye (Peygamber’in mescidi) giderek Hazreti Peygamber’i selamlıyor.

MESCİD-İ NEBEVİ’DE İBADET

Müslümanlar, Hazreti Muhammed’in yapımında yer aldığı Mescid-i Nebevi’de, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer’in kabirlerinin bulunduğu Hücre-i Saadet’i ziyarette bulunuyor. Daha sonra, mobil uygulama üzerinden randevu alarak girebildikleri İslam Peygamberi’nin kabriyle minber arası olan Ravza-i Mutahhara’da namaz kılıyor ve dua ediyorlar.