Haberler

Hacılar Yurda Dönmeye Başladı

HACI KUTSAL TOPRAKLARDAN DÖNÜYOR

Hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Türkiye’ye dönen hacılar, havalimanlarında sevinç gözyaşları ile karşılanıyor. Bu manevi yolculuğunu gerçekleştiren bireylerin aileleri de, onları sevinçle bekliyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANIYOR

Hac farizasını yerine getiren anne ve babasını karşılamak için havalimanına gelen bir vatandaşın duygu dolu tepkisi, görenlerin yüreğine dokundu. Genç adam, anne ve babasını görünce hislerine hakim olamayarak ayaklarına kapandı. Gözyaşları içinde onlara sarılan evlat, çevredeki vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı.

VİDEOLAR HIZLA PAYLAŞILDI

Yaşlı çiftin, oğullarının bu samimi davranışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığı gözlemlendi. O anların kaydedildiği video kısa sürede viral haline geldi. Videonun altına “Babası utanmış” şeklinde yorumlar yapılarak, anların duygusallığı vurgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsmail’in Yaşı 30’dur

İsmail 30 yaşında ve Kaan'ın yaşı 15'tir. İkisi arasındaki yaş farkı 15 yaş, yaş toplamı ise 45'tir. Yaş toplamı, farkından 30 fazla.
Haberler

Siirt’te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt’in Köprübaşı köyünde anız yangını çıktı. TOMA ve itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Yangının sebebi ise henüz araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.