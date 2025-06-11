HACI KUTSAL TOPRAKLARDAN DÖNÜYOR

Hac ibadetini tamamlayan hacılar yurda dönmeye başladı. Türkiye’ye dönen hacılar, havalimanlarında sevinç gözyaşları ile karşılanıyor. Bu manevi yolculuğunu gerçekleştiren bireylerin aileleri de, onları sevinçle bekliyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANIYOR

Hac farizasını yerine getiren anne ve babasını karşılamak için havalimanına gelen bir vatandaşın duygu dolu tepkisi, görenlerin yüreğine dokundu. Genç adam, anne ve babasını görünce hislerine hakim olamayarak ayaklarına kapandı. Gözyaşları içinde onlara sarılan evlat, çevredeki vatandaşlara da duygusal anlar yaşattı.

VİDEOLAR HIZLA PAYLAŞILDI

Yaşlı çiftin, oğullarının bu samimi davranışı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığı gözlemlendi. O anların kaydedildiği video kısa sürede viral haline geldi. Videonun altına “Babası utanmış” şeklinde yorumlar yapılarak, anların duygusallığı vurgulandı.