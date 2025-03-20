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Hacılardan Yeni Güvenlik Tedbirlerine Tepki

GÜVENLİK TEDBİRLERİNE TEPKİLER ARTIYOR

Hac ve Umre ibadetine giden Müslümanlar, yeni güvenlik önlemlerinden memnun değil. Görevlilerin ibadet alanlarını kısıtlaması ve hoşgörüsüz davranışları, hacı adaylarının tepkisini artırıyor. Harem-i Şerif yönetimi, Covid-19 sonrası Hac ve Umre ibadetlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla bir dizi yenilik gerçekleştirdi. Elektronik vize sistemi, dijital kimlikler ve gelişmiş sağlık hizmetleri, ibadetlerin lojistik açıdan daha kolay yapılmasını sağlasa da, sıkı güvenlik uygulamaları sırasında hacılara yönelik sert muamele olumsuz etkiler yaratıyor.

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE GETİRİLEN KISITLAMALAR

İbadet alanlarının güvenlik güçleri tarafından sıkı kontrol altına alınması, ibadet özgürlüğü ve manevi huzuru olumsuz etkiliyor. Hacı adayları, tavaf dışında ibadet yapılmasına izin verilmemesini ve özellikle vakit namazları sonrası mescitlerin boşaltılmasını sıkça şikayet ediyor. Bu durum, ibadet edenler arasında huzursuzluğa neden olmakta.

YENİ DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Harem-i Şerif yönetimi, bu uygulamaları gözden geçirmesi ve hacı adaylarının beklentilerine duyarlı bir yaklaşım sergilemesi için yetkililerden yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Hacı adaylarının, ibadetlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

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